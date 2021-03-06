Фигуристка Алена Косторная вернулась к тренеру Этери Тутберидзе после полугода в академии Евгения Плющенко

Чемпионка Европы по фигурному катанию, 17-летняя , вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. О своем возвращении она сообщила в беседе с журналистами Первого канала.

Когда я тренировалась в этом сезоне, то есть в другой школе, я понимала, что, ну, я не могу до конца сама себя заставить что-либо сделать. То есть я понимала, что будь сейчас рядом Этери Георгиевна, я бы сделала столько, сколько надо, и даже больше.

В ледовом дворце «Хрустальный» прошла первая тренировка Косторной под руководством Тутберидзе. В эфире Первого канала показали кадры с тренировки.

В конце июля 2020 года Этери Тутберидзе сообщила, что Алена Косторная ушла из ее группы, чтобы тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В начале марта СМИ стали писать о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе. Евгений Плющенко подтвердил эту информацию. ТАСС писал 6 марта, что, по данным источников, Косторная не сможет приступить к тренировкам у Тутберидзе, пока не закроет все обязательства перед академией Плющенко.