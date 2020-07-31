Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила в инстаграме, что 16-летняя фигуристка, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная ушла из ее группы.

Тутберидзе написала, что рассталась с Косторной после того, как фигуристка отказалась кататься на льду с «целым списком девочек». В комментариях к записи тренер уточнила, что Косторная перешла в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, с которым договорились о переходе «еще в мае».

В мае в группу Плющенко от Тутберидзе также перешла бронзовый призер последнего чемпионата Европы Александра Трусова — первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая на официальных соревнованиях исполнила в одной программе.

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