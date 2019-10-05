15-летняя россиянка Александра Трусова на командном турнире по фигурному катанию Japan Open исполнила в одной программе. В женском катании, как отмечается, это произошло впервые в истории на официальном турнире.

За произвольную программу Трусова получила 163,78 балла (вместе с короткой программой у нее 238,69 балла).

Второй результат в короткой программе показала действующая чемпионка мира Алина Загитова, набравшая 154,41 балла.

Александра Трусова в сентябре дважды попала в книгу рекордов Гиннеса, впервые исполнив на официальных соревнованиях четверной тулуп и четверной лутц.