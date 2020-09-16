Фигуристка Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. Она ушла от нее два года назад, чтобы «честно работать»

Евгений Синицын / Xinhua / imago / Scanpix / LETA

Одна из самых популярных современных фигуристок, 20-летняя Евгения Медведева, решила вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе, откуда она ушла два года назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, не связанных друг с другом. Источник ТАСС, в свою очередь, сказал, что Медведева и Тутберидзе приступят к работе уже 16 сентября.

Медведева и Тутберидзе на момент написания новости это не комментировали. Заместитель начальника отделения спортивной школы «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил, что Медведева вернулась к прежнему тренеру. «Да, информация уже появилась, нет смысла отрицать. Евгения вернулась к Тутберидзе, это правда. Как так получилось? Это вам лучше спросить у Евгении и Этери Георгиевны», — сказал Аксенов. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков отказался от комментариев: «Когда это будет официально решено, тогда буду комментировать. Пока сказать мне вам нечего».

Евгения Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 по 2018 годы. В это время она стала двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Олимпийских игр в одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады-2018 Медведева перешла в группу канадского тренера Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. Комментируя свой уход от Тутберидзе, Медведева говорила, что спустя какое-то время «все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих продолжить честно работать».

Об уходе Медведевой от Тутберидзе в 2018 году Единственный вариант честно работать Фигуристка Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе. Та узнала об этом из новостей

Под руководством нового тренера Евгения Медведева стала бронзовым призером чемпионата мира, но ни разу не прошла в финал серии Гран-при. На чемпионате России в сезоне-2018/19 она стала седьмой, а в следующем сезоне снялась с турнира из-за проблем со здоровьем.

Из-за того, что во время пандемии коронавируса между Россией и Канадой нет авиасообщения, Евгения Медведева тренируется в Москве, а Брайан Орсер общается с ней по видеосвязи. В июле Медведева показала видео о том, как проходят ее тренировки в условиях пандемии.

В сентябре Медведева выступила на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, где показала две новые программы. Брайан Орсер оценил выступление Медведевой как «ниже ее уровня». «Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема», — сказал тренер 15 сентября.

С мая 2020 года из группы Этери Тутберидзе ушли фигуристки Вероника Жилина, Александра Трусова, Арина Парсегова и Алена Косторная, которые стали тренироваться в группе Евгения Плющенко. От Тутберидзе также ушел чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов, перешедший к тренеру Виктории Буцаевой.

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Александр Бакланов