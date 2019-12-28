Евгения Медведева досрочно прекратила участие в чемпионате России по фигурному катанию
Обновление. Евгения Медведева собирается принять участие в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию.
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Как сообщает ТАСС, имя Медведевой отсутствует в списке на старт.
После короткой программы Медведева занимала пятое место, набрав 71,08 балла. Как отмечает ТАСС, она выступала в коньках, которые сломались на тренировке. Спортсменка пробовала выступать в новых коньках, но в итоге вернулась к старым.
Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой. Она исполнила только тройной лутц, а остальные прыжки делать не стала.
Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года.
Ранее в декабре от участия в чемпионате России по фигурному катанию отказалась фигуристка Алина Загитова, которая объявила о приостановке спортивной карьеры.