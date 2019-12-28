Чемпионат России по фигурному катанию выиграла 15-летняя Анна Щербакова. Она установила мировой рекорд, но его не засчитают
15-летняя Анна Щербакова стала победителем чемпионата России по фигурному катанию, набрав 261,87 балла. Она стала двукратной чемпионкой России в женском одиночном катании.
Второе место заняла Алена Косторная (259,83 балла), третье — Александра Трусова (226,34).
Анна Щербакова и Алена Косторная показали на чемпионате результаты выше мирового рекорда в произвольной программе и по сумме двух программ. Но, как пишет ТАСС, рекорды не засчитают, поскольку российский чемпионат проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в список финалистов российского первенства не вошла. Она досрочно завершила участие в чемпионате перед произвольной программой из-за поломки коньков. После короткой программы она была пятой.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в чемпионате не участвовала. В декабре она объявила о приостановке спортивной карьеры.