Чемпионат России по фигурному катанию выиграла 15-летняя Анна Щербакова. Она установила мировой рекорд, но его не засчитают

15-летняя Анна Щербакова стала победителем чемпионата России по фигурному катанию, набрав 261,87 балла. Она стала двукратной чемпионкой России в женском одиночном катании.

Второе место заняла Алена Косторная (259,83 балла), третье — Александра Трусова (226,34).

Анна Щербакова и Алена Косторная показали на чемпионате результаты выше мирового рекорда в произвольной программе и по сумме двух программ. Но, как пишет ТАСС, рекорды не засчитают, поскольку российский чемпионат проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в список финалистов российского первенства не вошла. Она досрочно завершила участие в чемпионате перед произвольной программой из-за поломки коньков. После короткой программы она была пятой.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в чемпионате не участвовала. В декабре она объявила о приостановке спортивной карьеры.