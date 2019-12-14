«Никуда не ухожу, но не участвую в чемпионате России». Фигуристка Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры

Российская фигуристка Алина Загитова объявила в эфире Первого канала, что приостановит спортивную карьеру и пропустит ближайший чемпионат России по фигурному катанию.

«Никуда не ухожу, но не участвую в чемпионате России. Хочу пояснить, что без отбора я не претендую ни на чемпионат Европы, ни на [чемпионат] мира. Я всегда отбиралась по спортивному принципу», — сказала 17-летняя Загитова.

Спортсменка отметила, что продолжит тренироваться и выступать в шоу.

8 декабря Алина Загитова отказалась от показательного выступления на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине. В произвольной программе она упала, выполняя двойной аксель, и получила повреждение. По итогам соревнований Загитова заняла последнее, шестое место.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях. В 2019 году она стала чемпионкой мира по фигурному катанию.