Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проведет проверку из-за использования цветов флага России на болиде американской команды «Хаас» в «Формуле 1». Об этом сообщает издание Autosport.

За «Хаас» в сезоне 2021 года будет выступать российский пилот Никита Мазепин. Российским спортсменам, по решению Спортивного арбитражного суда, запрещено участвовать в соревнованиях, имеющих статус чемпионата мира, под российским флагом — они могут выступать только как нейтральные спортсмены. Санкции ВАДА были введены из-за манипуляций с допинг-пробами в московской лаборатории.

Цвета флага России появились в обновленном дизайне ливреи болида, представленном 4 марта. Традиционное для команды сочетание белого, красного и серого цветов сменили на белый, красный и синий.

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что новый дизайн был готов еще до того, как стало известно, что запрет на выступления под российским флагом распространяется на «Формулу 1». «Понятно, что нам нельзя использовать сам российский флаг, но мы можем использовать цвета на автомобиле. В конце концов, ограничения касаются российских спортсменов, а не команды. А мы — американская команда», — сказал Штайнер.

Титульный спонсор команды «Хаас» — российская компания «Уралкалий», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Мазепину. Никита Мазепин — его сын.

В декабре 2019 года ВАДА на четыре года отстранило Россию от Олимпиад и чемпионатов мира из-за манипуляций с допинг-пробами, которые содержались в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил этот срок — до 16 декабря 2022 года.