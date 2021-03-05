Собянин объявил об отмене с 8 марта обязательного карантина для пожилых людей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 8 марта в городе отменят обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

С этого момента «домашний режим», как его называют московские власти, будет носить рекомендательный характер. Кроме того, 8 марта будут разблокированы социальные карты людей, в отношении которых действовали ограничения.

Одновременно с этим перестал быть обязательным перевод на дистанционный режим работы сотрудников старше 65 лет или с хроническими заболеваниям. Теперь это также рекомендация.

Режим самоизоляции для пожилых людей в Москве действовал с конца сентября 2020 года — его ввели на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. 9 октября московские власти приостановили действие социальных карт для пенсионеров. При этом в декабре Сергей Собянин разрешил разблокировать социальные карты пожилым москвичам, сделавшим прививку от COVID-19.