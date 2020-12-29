Студентам и пожилым москвичам, сделавшим прививку от COVID-19, разблокируют социальные карты

Москвичи старше 65 лет и студенты смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте после того, как получат вакцину от COVID-19. Соответствующий указ Сергея Собянина опубликован (.pdf) на сайте мэрии Москвы.

Социальные карты разблокируют через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Для студентов колледжей и вузов старше 18 лет запись на вакцинацию открывается 30 декабря.

Социальные карты после получения вакцины разблокируют также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, из-за которых необходимо «соблюдать домашний режим», уточняется на сайте Собянина.

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Действие социальных транспортных карт в Москве приостановили в начале октября 2020 года.