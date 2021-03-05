Преподаватель казанского вуза предостерег студентов от участия в митингах за Навального. Заявив, что оппозиционер «чмо», а Путин «царь»

Преподаватель Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева (КНИТУ-КАИ) предостерег студентов от участия в митингах за оппозиционера Алексея Навального, заявив, что он «чмо», а Путин — «царь». Аудиозапись речи выложил казанский студенческий интернет-журнал «Ветер».
Издание сообщило, что запись прислали студенты. Когда она была сделана, не уточняется. Мужской голос на ней принадлежит преподавателю КНИТУ-КАИ Олегу Тихонову, утверждает «Ветер». Согласно информации на сайте университета, Тихонов преподает там дисциплины, связанные с информатикой.
Преподаватель призвал студентов не «портить биографию» и не «вписываться» за Навального. Он добавил, что знает людей из Кирова, которые «расскажут, кто такой Навальный» (вероятно, речь идет о деле «Кировлеса», по которому судили оппозиционера).
Батенька, на третьем курсе вы будете получать форму допуска. Так вы ее можете не получить. Я вам так просто хочу сказать. Понятно, да? Понятно, да, о чем я веду [речь]? У нас навальнят этих… Я понимаю, можно за кого угодно вписываться, но за этого га… Ну, я уж не буду говорить. Но за этого чмо вписываться не надо. <…>
Я не говорю, что там Путин это… Но он царь, как я говорю, да? Я вам сразу хочу сказать — он царь! Вы Петру I хотите предъяву сделать, что ли? За то, что он Питер построил? Так он на госсредства строил. Тут любому сейчас можно представить, так? Правда, в итоге это им ничего не досталось, понимаете, да? В эрмитажах они не живут и так далее. Но это я так, к сведению говорю. Пусть строит, елки палки! Это все равно не ему достанется. Он рано или поздно сдохнет, как я говорю. Тот же Путин, так?
23 и 31 января, 2 и 14 февраля в России прошли акции в поддержку Навального, который был задержан после возвращения из Германии и получил реальный срок по делу «Ив Роше». Незадолго до первой акции ФБК выпустил фильм про «дворец Путина» под Геленджиком, строительство которого, как утверждал фонд, стоило не меньше 100 миллиардов рублей.
Среди задержанных на акции 23 января в Казани были в том числе студенты КНИТУ-КАИ. Проректор вуза по образовательной деятельности Алексей Лопатин заверил, что их не будут за это отчислять. Вместе с тем, добавил Лопатин, вуз опросит своих учащихся, были ли они на митинге, «чтобы понять, работают наши профилактические меры или нет».