Преподаватель казанского вуза предостерег студентов от участия в митингах за Навального. Заявив, что оппозиционер «чмо», а Путин «царь»

Преподаватель Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева (КНИТУ-КАИ) предостерег студентов от участия в митингах за оппозиционера Алексея Навального, заявив, что он «чмо», а Путин — «царь». Аудиозапись речи выложил казанский студенческий интернет-журнал «Ветер».

Издание сообщило, что запись прислали студенты. Когда она была сделана, не уточняется. Мужской голос на ней принадлежит преподавателю КНИТУ-КАИ Олегу Тихонову, утверждает «Ветер». Согласно информации на сайте университета, Тихонов преподает там дисциплины, связанные с информатикой.

Преподаватель призвал студентов не «портить биографию» и не «вписываться» за Навального. Он добавил, что знает людей из Кирова, которые «расскажут, кто такой Навальный» (вероятно, речь идет о , по которому судили оппозиционера).

Батенька, на третьем курсе вы будете получать . Так вы ее можете не получить. Я вам так просто хочу сказать. Понятно, да? Понятно, да, о чем я веду [речь]? У нас навальнят этих… Я понимаю, можно за кого угодно вписываться, но за этого га… Ну, я уж не буду говорить. Но за этого чмо вписываться не надо. <…>

Я не говорю, что там Путин это… Но он царь, как я говорю, да? Я вам сразу хочу сказать — он царь! Вы Петру I хотите предъяву сделать, что ли? За то, что он Питер построил? Так он на госсредства строил. Тут любому сейчас можно представить, так? Правда, в итоге это им ничего не досталось, понимаете, да? В эрмитажах они не живут и так далее. Но это я так, к сведению говорю. Пусть строит, елки палки! Это все равно не ему достанется. Он рано или поздно сдохнет, как я говорю. Тот же Путин, так?

23 и 31 января, 2 и 14 февраля в России прошли акции в поддержку Навального, который был задержан после возвращения из Германии и получил реальный срок по . Незадолго до первой акции выпустил фильм про «дворец Путина» под Геленджиком, строительство которого, как утверждал фонд, стоило не меньше 100 миллиардов рублей.

Среди задержанных на акции 23 января в Казани были в том числе студенты КНИТУ-КАИ. Проректор вуза по образовательной деятельности Алексей Лопатин заверил, что их не будут за это отчислять. Вместе с тем, добавил Лопатин, вуз опросит своих учащихся, были ли они на митинге, «чтобы понять, работают наши профилактические меры или нет».