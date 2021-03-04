Он вам не Гордон. Путин пошутил про дворец (Букингемский?) Ну типа!

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон последние несколько месяцев прочно удерживает звание главного шутника, выступающего на русском языке. Но тут на сцену вышел Владимир Путин — и попытался это звание отобрать.

Как это было: президент во время встречи с участниками движения в Кремле пошутил про дворец из расследования команды Алексея Навального. Само собой, без прямого упоминания «берлинского пациента». Одна из участниц говорила с Путиным с улицы по видеосвязи.

Путин: [Вы находитесь] рядом со Стрельной?

Участница: Да, прям в двух километрах от Стрельны.

Путин: Ну отлично. Вот, выглядит как еще один дворец. (Показывает на здание позади.) Так что приеду. Только мне его не переписывайте (так и сказал — «переписывайте», а не «приписывайте» — прим. «Медузы»).

Участница: Хорошо!

Путин: Договорились.

Что ж, судите сами! Ну а мы просто напомним: Гордон выдает по три шутки в минуту — на любую тему.

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Дмитрий Гордон продолжает работать для тех, кто не может забыть шутку про Барака Обаму. И у него новый рекорд — три панчлайна за минуту

🥁🥁🥁

Дмитрий Гордон продолжает работать для тех, кто не может забыть шутку про Барака Обаму. И у него новый рекорд — три панчлайна за минуту