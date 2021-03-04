В России остановлен проект строительства первого частного космодрома

В Нижегородской области приостановили проект строительства первого в России частного космодрома. Об этом сообщил Павел Пушкин, гендиректор частной космической компании «Космокурс», которая занимается проектом.

В беседе с РИА Новости Пушкин пожаловался на бюрократические препятствия. «По космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают», — заявил он.

По его словам, год назад компания договорилась с властями Нижегородской области о процессе согласования санитарно-защитной зоны космодрома. Соответствующий проект направили в нижегородский институт Роспотребнадзора, затем — в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), а после — в федеральный Роспотребнадзор. Ответа получено не было, рассказал руководитель компании.

Работы по проекту создания суборбитальной ракеты для запуска космических туристов также приостановлены, сообщил Пушкин в комментарии ТАСС. По его словам, «Космокурс» второй год не может получить от Минобороны нормативную документацию для ее проектирования. При этом Пушкин отметил, что военные «все правильно говорят с юридической точки зрения», поскольку Минобороны не является заказчиком проекта «Космокурса».

В правительстве Нижегородской области заявили: «По имеющейся информации, от реализации проекта в Нижегородской области инвестор не отказался».

О планах строительства первого в России частного космодрома стало известно в марте 2019 года. «Космокурс» собирался запускать с него корабли с космическими туристами. Планировалось, что строительство завершится в 2025 году. Для создания космодрома рассчитывали привлечь 2,6 миллиарда рублей частных инвестиций.

В апреле 2020 года Павел Пушкин сообщил, что начало строительства космодрома откладывается, поскольку компания не смогла согласовать для него площадку.

«Космокурс» в 2020 году стал первой частной компанией, которую «Роскосмос» допустил к конкурсу по созданию ракеты-носителя. В итоге компания проиграла конкурс.

Читайте также

Баллистика, а не романтика Как в России создаются первые частные космические компании и что у них получается

Читайте также

Баллистика, а не романтика Как в России создаются первые частные космические компании и что у них получается