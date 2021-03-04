В Пензенской области возбудили уголовное дело после жалоб задержанного на избиение и угрозы изнасилования дубинкой

Управление Следственного комитета по Пензенской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий после жалоб задержанного на избиение в полиции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на СК.

3 марта глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков выложил в соцсетях видео, снятое адвокатом «Зоны права» Александром Федуловым. На видео подзащитный Федулова Виталий Вьюнов показывает травмы, нанесенные, по его словам, сотрудниками полиции.

Вьюнова задержали 25 февраля по подозрению в вымогательстве. Его доставили в управление уголовного розыска УМВД по Пензенской области. По словам Вьюнова, трое оперативников связали ему ноги тросом, избили, раздели догола и угрожали засунуть резиновую дубинку в задний проход. После этого Вьюнова отправили на допрос к следователю МВД, где его адвокат смог зафиксировать травмы на видео. Адвокат заявил об избиении в СК, сообщил Чиков.

Федулов указывал, что пытки происходили в здании Центра «Э» МВД, уточнила «Медиазона» со ссылкой на ходатайство адвоката в СК.

Российские СМИ регулярно сообщают о побоях и издевательствах над задержанными в отделах полиции.

В конце февраля в одном из отделов полиции Петербурга умер мужчина, задержанный за езду без прав.