В Петербурге в отделе полиции умер мужчина, задержанный за езду без прав

МВД проводит проверку по факту смерти в отделении полиции Санкт-Петербурга мужчины, задержанного за управление автомобилем без прав.

О гибели 28-летнего Алексея Кустова в 75-м отделе полиции Невского района города рассказала «Фонтанка».

23 февраля Кустова, ранее уличенного в езде без прав, вызвали в ГИБДД, где на него составили административный протокол (статья 12.7 КоАП), а также уведомили о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД (статья 264.1 УК). Материалы дела отвезли в 75-й отдел полиции, а адвокату задержанного сказали, что Кустов в ожидании суда проведет ночь в ОВД.

На следующий день родственникам позвонил следователь СК и сообщил о смерти Кустова по неизвестной причине. 26 февраля семье погибшего выдали справку о сердечной недостаточности. «На лбу Кустова виднелась обширная гематома, на шее — следы приложения силы, на скуле — кровоподтек», — пишет «Фонтанка».

Как сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД, причиной смерти задержанного стал сердечный приступ. Ночью задержанному стало плохо, в результате чего он упал и потерял сознание, утверждают в МВД.

«Фонтанка» и РБК со ссылкой на родственников Кустова сообщают, что у него случился конфликт с полицейскими, когда его доставляли в ОВД.

В 2012 году сотрудники 75-го отдела полиции Петербурга избили 15-летнего Никиту Леонтьева, задержанного по подозрению в грабеже. Подросток умер в машине скорой помощи. Позже заместитель начальника отдела полиции Олег Прохоренков был приговорен по делу о гибели Леонтьева к девяти годам колонии, а участковый Денис Иванов — к шести с половиной годам лишения свободы.