Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу не смог записаться на вакцинацию от COVID-19, сообщает «Чита.ру».

Глава края позвонил по телефону горячей линии регионального Минздрава, заслушал несколько сообщений, не связанных с вакцинацией, и только после этого поговорил с оператором, пишет «Тайга.инфо». Оператор предложила Осипову встать в лист ожидания, не назвав дату, когда он сможет сделать прививку. «Ваш номер зафиксирован, ждите звонка», — сказала оператор.

На том же совещании на вакцинацию решил записаться вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев, который позвонил на горячую линию Читы. Чиновнику также предложили записаться в лист ожидания, отметив, что вакцинация может возобновиться в середине марта.

По данным правительства Забайкальского края, по состоянию на 2 марта в регионе осталось 7900 доз вакцины от коронавируса. В феврале в регионе уже возникали проблемы с поставками вакцины. С начала вакцинации в регионе обе дозы вакцины получили чуть более 22 тысяч человек при том, что население края превышает один миллион человек.

Согласно результатам опроса , проведенного в феврале, 62% опрошенных не готовы сделать прививку от коронавируса, а 30%, наоборот, готовы привиться.

Жителей России в основном прививают вакциной «Спутник V», зарегистрированной в стране в августе 2020 года. Эту же вакцину власти России активно поставляют в другие страны.