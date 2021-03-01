Две трети россиян (64%) считают, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19, создали искусственно как новую форму биологического оружия. Еще 23% сказали, что вирус возник естественным путем, без участия человека, следует из результатов , проведенного социологами в феврале.

Согласно результатам опроса, россияне все меньше боятся заразиться коронавирусом. 56% опрошенных сказали, что не боятся заразиться, 43%, наоборот, сказали, что боятся этого. Для сравнения: в октябре 2020 года 64% говорили, что боятся заразиться коронавирусом, а 34% — что не боятся.

Также снизилось число тех, кто готов сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». По данным нового исследования, 30% готовы привиться, еще 62% — не готовы, а 4% уже сделали прививку. В декабре о готовности привиться говорили 38%, еще 58% отвечали, что не готовы это сделать.

Меньше других прививку готовы сделать люди в возрасте 18-24 лет (19% — готовы, 75% — не готовы), а также в возрасте 25-39 лет (22% — готовы, 73% — не готовы). При этом среди людей 55 лет и старше так ответили 40% и 49% опрошенных соответственно.

Чаще всего россияне не готовы привиться из-за угрозы побочных эффектов (37%) и необходимости дождаться конца испытаний (23%). Кроме того, 16% в целом не видят в этом смысла. В декабре 2020 года побочных эффектов боялись меньше — 29%, а окончания испытаний ждали больше — 30%.

А также напомним Можно ли верить данным соцопросов?