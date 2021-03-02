Житель Москвы на неделю раньше Леонида Волкова в шутку предложил «протестовать с помощью фонарика». И теперь его задержали

Полиция Москвы задержала местного жителя, звукорежиссера Дмитрия Урюпина, который за неделю до объявления акции с фонариками в поддержку Алексея Навального в комментариях в одном из блогов в шутку посоветовал устроить протест с фонариками.
Как сообщает «ОВД-Инфо», днем 2 марта Урюпина доставили в отдел полиции по району Северное Тушино. Там полицейские собирались составить в отношении него административный протокол по статье об организации несогласованной акции без подачи уведомления. Спустя некоторое время Урюпина отпустили без протокола, взяв с него обязательство о явке в отдел МВД 4 марта.
«ОВД-Инфо» связывает задержание с записью, которую Урюпин 3 февраля сделал в одном из блогов. Он рассказал о задержании своей знакомой на акции в поддержку Навального, прошедшей в Москве 2 февраля, и посоветовал «протестовать с помощью фонарика, мигая им послания морзянкой под подушку». Запись появилась за шесть дней до того, как руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков предложил провести 14 февраля акцию с фонариками.
Кроме того, сотрудник полиции утверждает, что человек с таким же свитером, как у Урюпина, расклеивал листовки по Москве с призывом выходить на акцию.