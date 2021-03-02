Черкесскому активисту Мартину Кочесокову дали условный срок по делу о хранении марихуаны. Он говорил, что наркотик ему подбросили сотрудники Центра «Э»

Суд в Кабардино-Балкарии признал черкесского активиста, главу общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесокова виновным в приобретении и хранении марихуаны (часть 2 статьи 228 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает .

Гособвинение запрашивало для активиста четыре года лишения свободы условно.

Выступая с последним словом, Кочесоков заявил, что дело против него сфабриковали сотрудники Центра «Э», которые подбросили ему наркотики при задержании. «Причем настолько бездарно и неумело сфабриковано, что это является оскорблением всей правовой системы Российской Федерации. Здравый смысл должен был говорить, что в такой форме даже сфабрикованное дело не должно было дойти до суда», — сказал активист (цитата по «Кавказскому узлу»).

Активист также рассказал, что ему пытались вменить экстремизм, организацию массовых беспорядков и другие преступления.

Мартина Кочесокова задержали в июне 2019 года. По версии следствия, мужчина собрал и хотел вывезти дикорастущую коноплю. В кармане его брюк нашли 4,7 грамма марихуаны, а под сиденьем в автомобиле — пакеты, в которых находилось еще 263,4 грамма марихуаны.

Сразу после задержания Кочесоков признал вину, но впоследствии отказался от своих слов, объяснив, что был вынужден оговорить себя из-за опасений за свою жизнь. В августе 2019 года активиста отпустили из-под домашнего ареста.

Друзья и коллеги связали задержание Мартина с его общественной деятельностью. «Мемориал» признал активиста незаконно преследуемым по политическим мотивам.

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