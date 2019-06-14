МВД: в машине активиста из Кабардино-Балкарии Мартина Кочесоко обнаружили 263 грамма марихуаны

В Кабардино-Балкарии руководитель общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоко помещен под арест по уголовному делу о покупке марихуаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

Как заявили в полиции, Кочесоко был задержан 7 июня и при личном досмотре и осмотре его автомобиля были найдены пакеты, в которых находилось 263,4 грамма марихуаны.

В МВД заявили, что на поверхности пакетов обнаружены следы рук Кочесоко, а на смывах с его рук выявлены следы наркотика. Как утверждают в полиции, активист признал вину в присутствии защитника.

Представители ОНК, посетившие Кочесоко в СИЗО 12 июня, заявляли, что вины он не признает.

Сторонники Кочесоко считают, что его преследование связано с его общественной деятельностью. Они утверждают, что задержанию предшествовало давление со стороны властей и рекомендации снизить гражданскую активность.

После задержания Кочесоко его сторонники проводили пикеты в его поддержку в Нальчике, Махачкале, Москве и Праге.