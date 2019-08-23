Черкесского активиста, обвиняемого в хранении наркотиков, отпустили из-под домашнего ареста

Верховный суд Кабардино-Балкарии освободил из-под домашнего ареста местного активиста, главу общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесокова, в хранении наркотиков.

Адвокат Тимур Хутов сообщил «МБХ Медиа», что следственных действий по делу активиста больше не будет.

Друзья и коллеги Мартина Кочесокова считают, что преследование активиста связано с его профессиональной деятельностью. После ареста Кочесокова в Нальчике, Москве, Махачкале и Праге прошли пикеты в его поддержку.

Сразу после задержания Кочесокова в полиции заявляли, что он дал признательные показания. Позже сам активист подтвердил это, но заявил, что был вынужден оговорить себя из-за опасений за свою жизнь.