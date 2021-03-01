Данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-приложений попали в сеть

В интернет попала база данных 21 миллиона пользователей популярных бесплатных VPN-приложений для Android. Об этом пишет «Коммерсант».

Речь идет о пользователях сервисов Super VPN, Gecko VPN и Chat VPN. Основная их аудитория — жители России, Китая и государств Ближнего Востока, где часты блокировки интернет-ресурсов.

База содержит адреса электронной почты, логины и пароли пользователей, а также данные об оплате премиум-аккаунтов. В некоторых случаях доступна также информация об устройствах — их модели и серийные номера.

Как отмечают опрошенные изданием эксперты, эти данные могут быть использованы для фишинговых рассылок, а также для перехвата данных веб-сессий пользователя и кражи передаваемых им по сети паролей и данных банковских карт.

Аналогичная утечка произошла летом 2020 года — тогда среди прочих также были скомпрометированы данные клиентов Super VPN. Та база данных содержала информацию о 20 миллионах клиентов.