Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов попали в открытый доступ

Персональные данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-cервисов оказались в открытом доступе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследовательскую команду vpnMentor.

Эксперты обнаружили на незащищенном сервере базу объемом 1,2 терабайта с данными таких приложений, как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. В ней содержатся электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса пользователей, данные о моделях их смартфонов и идентификаторы устройств.

Опрошенные газетой аналитики говорят, что среди пользователей скомпрометированных сервисов могут быть десятки и сотни тысяч россиян. Пользовательские данные могут в дальнейшем использоваться для спама, фишинговых рассылок или шантажа клиентов VPN-сервисов, считают собеседники издания.