Светлана Тихановская, участвовавшая в выборах президента Беларуси, считает, что в стране до конца года сменится власть.

«Режим Лукашенко падет в этом году. Я думаю, что он уйдет весной», — заявила Тихановская в интервью журналу Bild.

По ее мнению, к смене власти приведет давление на режим как внутри страны, так и извне. «Когда все, кто против, будут действовать — разными способами. Нас большинство», — сказала она. «Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС», — добавила Тихановская.

Ощущение, что в стране ничего не меняется, является ложным, подчеркнула она. «Вся страна изменилась за последние полгода, каждый изменился. Никто не сможет выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства. Люди никогда не вернутся в рабство, из которого вышли. Теперь мы свободны и это чувство лишь делается сильнее», — заявила Тихановская.

В феврале в интервью швейцарскому изданию Le Temps Тихановская говорила, что протестное движение в Беларуси «потеряло улицы», но может восстановить свою активность весной.

Светлана Тихановская была основной соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси в августе 2020 года. После того, как ЦИК объявил о победе Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста, которые первые дни власти жестоко подавляли. Тихановская, не признавшая итогов выборов, под давлением властей была вынуждена уехать за границу.