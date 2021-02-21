Бывший единый кандидат от оппозиции на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что протестное движение в стране на данном этапе «потеряло улицы», но может восстановить свою активность весной. Об этом она сказала в интервью швейцарскому изданию Le Temps.

Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, так что, да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали и боятся. Но сегодня мы строим структуры для завтрашней борьбы. Мы работаем над тем, чтобы связать различные оппозиционные инициативы, которые возникли повсюду: врачей, учителей, бывших силовиков. Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной.

Кроме того, Тихановская высказалась о новой волне протестов в России. По ее мнению, белорусские и российские протесты не очень похожи между собой и оппозиции двух стран вряд ли стоит сотрудничать между собой.

Два движения похожи только внешне: люди выходят на улицы и их жестоко задерживает полиция. Думаю, это главное, если не единственное, сходство. Цели и контекст этих протестов различны. В России это митинги против коррупции. Алексей Навальный — политик с долгой карьерой. В нашей стране мы хотим свободных выборов. Я не думаю, что мы должны сотрудничать. В отличие от Беларуси, в России еще не достигнута точка невозврата, еще не произошло ничего экстраординарного, есть еще место для созревания и развития движения. В России идут демонстрации, а в Беларуси — революция. Хотя мне не нравится насильственный оттенок этого слова — в нашем случае, это мирная революция.

В августе 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, которые, по официальным данным ЦИК, в шестой раз подряд выиграл Александр Лукашенко. Оппозиция во главе со Светланой Тихановской, а вслед за ней и многие страны Запада не признали итоги голосования. В стране начались массовые протестные акции, которые жестко разгоняли правоохранительные органы. Тихановская под давлением властей была вынуждена уехать за границу.