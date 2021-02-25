Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснений из-за блокировки 100 аккаунтов за «ведение пророссийской пропаганды»
Источник: Роскомнадзор
Роскомнадзор написал администрации Twitter письмо, в котором потребовал объяснить причины блокировки аккаунтов за «ведение пророссийской пропаганды».
Ведомство также потребовало предоставить полный список этих аккаунтов и подтверждение их связей с российскими государственными органами.
Twitter 23 февраля сообщил, что заблокировал 100 аккаунтов, которые связаны с властями РФ и так называемой «фабрикой троллей».
По данным администрации соцсети, 69 из этих аккаунтов «ослабляли веру в стабильность и надежность НАТО» и «продвигали сюжеты, поддерживающие власти России». Еще 31 аккаунт продвигал точки зрения, направленные против США и Евросоюза.