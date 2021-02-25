Бывший министр финансов России сравнил биткоин с МММ

Президент банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что криптовалюта биткоин не заслуживает серьезного инвестиционного анализа и сравнима с финансовой пирамидой. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Я как вообще исключаю [биткоин] из даже вот какого-то серьезного анализа, восприятия. Был , вот для меня биткоин — синоним примерно этой же пирамиды.

Задорнов подчеркнул, что биткоин — это актив, у которого нет никакой реальной потребительской стоимости, а рост курса этой криптовалюты — «это просто абсолютно такая случайность».

За последний год курс биткоина вырос на 400%. 21 февраля криптовалюта обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки 58 тысяч долларов за монету. После этого курс биткоина начал снижаться, в моменте опустившись ниже 45 тысяч долларов. На момент публикации заметки биткоин на бирже Binance стоил чуть выше 49900 долларов.