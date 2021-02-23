Жерару Депардье предъявили обвинения по делу об изнасиловании

Французская прокуратура предъявила 72-летнему актеру Жерару Депардье обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении 20-летней актрисы в 2018 году, сообщает AFP, ссылаясь на источник.

Расследование дела прекратили в 2019 году из-за отсутствия доказательств, но летом 2020 года его возобновили после жалобы актрисы. 16 декабря прокуратура предъявила Депардье обвинения, сообщает BFM TV, тоже со ссылкой на источник.

Ранее газета Le Parisien писала, что Депардье как друг отца женщины предложил ей помощь в карьере, пригласил на репетицию в свой дом в Париже, где якобы надругался над ней 7 и 13 августа 2018 года. Источник AFP подтвердил, что Депардье — друг семьи актрисы, но, по его словам, «во встрече не было ничего профессионального».

Адвокат актера Эрве Темим сообщил AFP, что Жерар Депардье находится на свободе, но под судебным надзором. По его словам, Депардье «полностью отвергает обвинения».