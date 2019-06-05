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Прокуратура Франции прекратила расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании

Источник: Reuters
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Прокуратура Франции прекратила расследование, начатое после того, как французская актриса обвинила актера Жерара Депардье в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Как сообщает Reuters, следователи не смогли подтвердить обвинения, выдвинутые против актера.

Французские СМИ сообщали, что заявление в полицию в отношении Депардье в августе 2018 года написала 22-летняя актриса, имя которой не раскрывалось. Депардье отрицал все обвинения.

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