Полиция Москвы начала патрулировать Большой Москворецкий мост, где в 2015 году , сообщает «Эхо Москвы».

Вечером 19 февраля на мосту уничтожили мемориал, который волонтеры создали на месте убийства Немцова; полиция задержала двоих активистов. Сейчас на мосту нет портретов политика, цветов и свечей, а также волонтеров, которые постоянно сменяли друг друга.

На месте дежурят двое сотрудников второго спецполка полиции. Они запрещают людям класть цветы, ссылаясь на некий приказ, рассказал «МБХ медиа» волонтер проекта «Немцов мост» Григорий Симаков.

Ранее 20 февраля прокуратура Москвы выпустила предупреждение о недопустимости призывов к массовым протестам. В ведомстве не уточнили, с чем связано предупреждение.

20 февраля в Бабушкинском районном суде Москвы проходят два судебных процесса с участием Алексея Навального. На выездном заседании Мосгорсуд оставил в силе реальный срок лишения свободы для Навального, назначенный по делу «Ив Роше». На втором заседании мировой судья должен вынести приговор по Игната Артеменко.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, как и в других городах России, прошли протестные акции в поддержку Навального. По всей стране задержали более 11 тысяч человек.