Прокуратура Москвы предупредила о недопустимости призывов к массовым протестам. Но никаких призывов нет

Прокуратура Москвы 20 февраля выпустила предостережение «в связи с призывами к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что за призывы к участию в несанкционированных массовых акциях предусмотрена административная ответственность, в том числе арест.

Из-за каких конкретно призывов прокуратура выпустила предупреждение, неизвестно.

Прокуратура выпустила предостережение в 11 утра — во время судебного процесса по делу Алексея Навального. С 10 утра Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы рассматривает апелляционную жалобу Навального на решение суда, заменившего ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Последние крупные протесты, проходившие в России, проводили в поддержку Алексея Навального. 23 и 31 января акции протеста прошли в более чем 100 российских городах, кроме того, в Москве и Петербурге 2 февраля прошли митинги после того, как суд отправил Навального в колонию на два года и восемь месяцев. За три протестных дня в России задержали более 11 тысяч человек.

Читайте также

Два суда над Алексеем Навальным — в один день Первой рассматривается апелляция на замену условного срока на реальный

Читайте также

Два суда над Алексеем Навальным — в один день Первой рассматривается апелляция на замену условного срока на реальный