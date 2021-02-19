США и Великобритания ввели новые санкции против белорусских чиновников, судей и сотрудников силовых органов

Госдепартамент США ввел санкции в отношении 43 граждан Беларуси, «ответственных за подрыв демократии», лишив их права на въезд в США. Об этом сказано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

В Госдепе не уточнили имена людей, в отношении которых ввели ограничения, отметив, что это высокопоставленные сотрудники сектора юстиции, руководители правоохранительных органов и рядовые сотрудники, задерживавшие участников акций протеста в Беларуси, а также судьи, выносившие приговоры в отношении протестующих, прокуроры и работники вузов.

Блинкен отметил, что США встревожены тем, что власти Беларуси продолжают оказывать давление на мирных демонстрантов, активистов и журналистов. Госсекретарь подчеркнул, что 16 февраля в Беларуси прошли обыски в правозащитной организации «Весна», Белорусской ассоциации журналистов и в независимых профсоюзах, а 18 февраля сотрудниц польского телеканала «Белсат» Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову приговорили к двум годам колонии за стрим митинга в Минске.

18 февраля о новых санкциях из-за ситуации в Беларуси также объявили власти Великобритании (.pdf). В новый санкционный список вошли 27 человек — это чиновники, сотрудники правоохранительных органов и государственных СМИ.

В частности, под санкции Великобритании попали глава Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, председатель Совета Республики (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий, вице-премьер Анатолий Сивак, судья Елена Живица, выносившая судебные решения против протестующих и журналистов, освещавших демонстрации.

Активы участников санкционного списка в Великобритании в случае обнаружения подлежат заморозке.

Ранее США уже дважды вводили санкции в отношении граждан Беларуси и России за «подрыв демократии» в Беларуси. С учетом новых участников черного списка США ввели санкции в отношении 66 человек.

Великобритания ввела санкции в отношении белорусских чиновников в третий раз. Теперь в санкционном списке 88 должностных лиц и семь белорусских компаний, отмечает Tut.by.

Евросоюз с октября 2020 года наложил санкции в отношении 88 человек из-за фальсификации результатов выборов президента Беларуси и жестких разгонов акций протеста. О новых санкциях власти ЕС пока не объявляли.