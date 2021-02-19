СК Беларуси признал, что первого погибшего во время протестов убили силовики. Но уголовное дело возбуждать не стал

Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели 34-летнего жителя Минска Александра Тарайковского, который погиб 10 августа 2020 года, на второй день протестов в Беларуси. Об этом «Белте» сообщил председатель СК Иван Носкевич.

Александр Тарайковский погиб 10 августа 2020 года в ходе акции протеста, прошедшей в Минске у метро «Пушкинская». По версии МВД, Тарайковский умер из-за взрыва бомбы, которую он якобы хотел бросить в силовиков. При этом на кадрах с места событий видно, что у Тарайковского в руках ничего не было и что он мог быть смертельно ранен сотрудниками силовых структур. Тарайковский стал первым человеком, погибшим в ходе акций протеста в Беларуси. Инициатива «Белорусский Народный Трибунал» провела расследование и пришла к выводу, что Тарайковского убил боец спецподразделения МВД «Алмаз» Никита Коровин, выстреливший ему в грудь.

По словам представителя следствия, в день своей гибели Тарайковский, «находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения», отошел от толпы протестующих и пошел в сторону сотрудников силовых органов. Те восприняли его действия как «реальную угрозу жизни и здоровью», поскольку имели оперативную информацию о возможных терактах и том, что у протестующих есть взрывчатка.

Поэтому силовики «с безопасного расстояния, исключающего летальный исход», применили к Тарайковскому нелетальное оружие, но «в силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим», из-за чего мужчина умер на месте.

Представитель СК не упоминал в своем заявлении версию МВД о том, что Тарайковский умер из-за взрыва бомбы, которую тот якобы собирался бросить в сотрудников правоохранительных органов.

В январе проект бывших белорусских силовиков BYPOL опубликовал аудиозапись, как утверждается, с выступлением замглавы МВД Беларуси Николая Карпенкова. В ходе своей речи он заявил, что Александр Тарайковский умер «от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь».