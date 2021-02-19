Главу полиции Нижневартовска уволили после урока, где школьники играли в «омоновцев» и «протестующих»

Комиссия управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу решила уволить врио начальника УМВД по Нижневартовску Олега Сураева после служебной проверки, проведенной из-за школьного урока, где учеников поделили на «протестующих» и «омоновцев».

Как сообщает пресс-служба окружного управления МВД, еще семь полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности: троих предупредили о неполном служебном соответствии, еще четверо получили строгий выговор.

Кроме того, ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наложил дисциплинарное взыскание на главу УМВД по ХМАО Дамира Сатретдинова и двух его подчиненных.

15 февраля в школе № 42 в Нижневартовске прошел «Урок мужества» с участием представителей полиции и Росгвардии. На занятиях учеников 10 и 11 классов поделили на «омоновцев» и «протестующих», после чего «протестующие» стали кидать мячи в «омоновцев», прячущихся за щитами, а те в ответ задержали одного из «протестующих» (роль задержанного сыграл полицейский). После урока в пресс-службе МВД России назвали недопустимым привлечение подростков к таким мероприятиям.