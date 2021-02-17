Глава МВД наказал начальника полиции ХМАО после имитации митинга в школе

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наложил дисциплинарное взыскание на главу УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу Дамира Сатретдинова после того, как в одной из школ Нижневартовска прошел урок с элементами акции протеста. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Главе полиции ХМАО вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии «за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений». Кроме того, к аналогичному дисциплинарному взысканию привлекли .

15 февраля в школе № 42 в Нижневартовске прошел урок по профориентации с участием сотрудников МВД и Росгвардии, в ходе которого учеников поделили на «омоновцев» и «протестующих». Во время урока «протестующие» кидали мячи в «омоновцев», которые прятались за щитами, а группа школьников из команды «силовиков» в ответ провела задержание.

«При этом сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств. МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым», — сообщила Волк.