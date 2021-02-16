В Нижневартовске для школьников провели занятия по профориентации: их разделили на «омоновцев» и «протестующих»

В школе № 42 в прошли занятия с участием сотрудников МВД и Росгвардии, во время которых ученики играли роль «протестующих» и «омоновцев». Видео с урока опубликовал телеканал «Мегаполис».

На записи большая группа школьников, «протестующие», кидает мячи в «омоновцев», прячущихся за щитами, — как действующих сотрудников силовых служб, так и школьников, играющих их роль. Когда «протестующие» прекратили кидать мячи, трое школьников-«омоновцев» выбежали из укрытия, задержали одного из «протестующих», размахивавшего кулаками, после чего унесли его (судя по видео, это был полицейский).

Замглавы департамента образования Нижневартовска Юрий Торопов сообщил «МБХ медиа», что в школе прошли занятия «в рамках профориентации». В ходе занятий сотрудники полиции и Росгвардии рассказали о поступлении в вузы, а также о своей службе. Также, по его словам, «было знакомство с полицейской формой, парашют раскладывали, спецсредства изучали».

В пресс-службе МВД по Нижневартовску сообщили «Интерфаксу», что в школе прошла профориентационная акция, призванная привлечь школьников в вузы МВД. «Школьникам рассказали о подвигах полицейских, о том, какими качествами должны обладать стражи порядка, чтобы нести службу. В спортзале ребятам показали щиты, дубинки. А потом ребятам предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. Никакой политической подоплеки не было, с митингами это вообще никак не связано», — сказали в полиции.