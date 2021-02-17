Пользователи твиттера призвали основателя Telegram Павла Дурова обратить внимание на то, что в каналах мессенджера публикуют личные данные девочек и женщин, в том числе феминистки Дарьи Серенко, участвовавшей в женской «цепи солидарности».

Пользователи твиттера публикуют сообщения, сопровождая их тегом #ДуровОтветь. Вечером 16 февраля этот тег запустил член партии «Яблоко» из Нижнего Новгорода, студент Дмитрий Новиков. Он попросил Дурова объяснить, почему администрация Telegram блокирует каналы, где публикуют личные данные российских силовиков и судей, но не закрывает каналы, где размещают данные «порноактрис, жен и усыновителей детей от „не русских“ мужчин, феминисток, „навальнистов“», которые подвергаются травле.

Инициатор акции отметил, что травле, в частности, подверглись активистки, которые 14 февраля устроили в Москве и Петербурге женские «цепи солидарности». Больше всего оскорблений и угроз получила феминистка и художница Дарья Серенко, которая поддержала «цепи солидарности». В телеграм-каналах публикуют ее адрес и фотографии, сделанные возле дома ее родственников.

Всего в твиттере опубликовали более двух тысяч сообщений с тегом #ДуровОтветь. Павел Дуров на момент публикации этой новости ни в твиттере, ни в одном из двух своих телеграм-каналов это не комментировал.