Третий кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор, вынесенный против главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, сообщает «МБХ медиа».

Защита Дмитриева требовала отменить решение Верховного суда Карелии, ужесточившего наказание историку с трех с половиной лет до 13 лет лишения свободы. Кассационный суд не стал менять это решение.

В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери и развратных действиях по отношению к ней, а также в незаконном хранении оружия. В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по двум обвинениям, назначив ему 3,5 года ограничения свободы по статье о хранении оружия, но Верховный суд Карелии отменил этот приговор

В июне 2018 года стало известно, что против Дмитриева возбудили еще одно дело — о насильственных действиях сексуального характера по отношению к той же девочке. По нему историк получил 3,5 года колонии строгого режима, впоследствии это наказание ужесточили до 13 лет колонии.

«Мемориал» считает дело Дмитриева политическим — Дмитриев в 1997 году нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.

В поддержку Дмитриева писали письма нобелевские лауреаты, российские деятели культуры, иностранные ученые.