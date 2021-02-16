«Проект»: за преследованием историка Юрия Дмитриева стоит помощник Путина и бывший глава карельской ФСБ Анатолий Серышев

Преследование карельского историка Юрия Дмитриева курировал помощник президента РФ, бывший глава ФСБ Карелии Анатолий Серышев. Об этом пишет издание «Проект» со ссылкой на источники.
В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери и развратных действиях по отношению к ней, а также в незаконном хранении оружия. В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по двум обвинениям, назначив ему два с половиной года ограничения свободы по статье о хранении оружия, но Верховный суд Карелии отменил этот приговор.
В июне 2018 года стало известно, что против Дмитриева возбудили еще одно дело — о насильственных действиях сексуального характера по отношению к той же девочке. По нему историк получил 3,5 года колонии строгого режима, впоследствии это наказание ужесточили до 13 лет колонии. 16 февраля кассационный суд оставил приговор в силе.
Как предположили журналисты, преследование может быть связано с публикацией «Мемориалом» в 2016 году списка кадровых сотрудников НКВД. После этой публикации Дмитриев начал получать угрозы — хотя сам он непосредственно не занимался составлением списка.
В списке был упомянут Василий Михайлович Серышев, участвовавший в сталинских репрессиях, а затем арестованный за «участие в массовых необоснованных арестах» (позже он не был реабилитирован). Журналисты предполагают, что он мог быть одним из родственников помощника президента.
Все перипетии вокруг «дела Дмитриева» точно совпадают с карьерными перемещениями Серышева. Преследование историка начали, пока тот возглавлял карельское ФСБ. Как только Серышева перевели из ФСБ в таможню, в деле наступила пауза. Но затем бывший генерал стал помощником Путина, в том числе курирующим назначение судей. И все началось заново.
Дмитриев в 1997 году нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох. Он также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии. «Мемориал» считает его дело политическим.
В поддержку Дмитриева писали письма нобелевские лауреаты, российские деятели культуры, иностранные ученые.