«Проект»: за преследованием историка Юрия Дмитриева стоит помощник Путина и бывший глава карельской ФСБ Анатолий Серышев

В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери и развратных действиях по отношению к ней, а также в незаконном хранении оружия. В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по двум обвинениям, назначив ему два с половиной года ограничения свободы по статье о хранении оружия, но Верховный суд Карелии отменил этот приговор.

В июне 2018 года стало известно, что против Дмитриева возбудили еще одно дело — о насильственных действиях сексуального характера по отношению к той же девочке. По нему историк получил 3,5 года колонии строгого режима, впоследствии это наказание ужесточили до 13 лет колонии. 16 февраля кассационный суд оставил приговор в силе.