Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал процесс над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля заявил следующее: «Оскорблять ветеранов в этой стране нельзя».

Life Shot опубликовал полностью комментарий Пескова.

В нем он также объясняет, как выбирает определения для оппозиционера, чтобы не называть того по фамилии.

«Он же в СИЗО и он осужденный. Вот можно выбирать между сидельцем СИЗО и осужденным. Но в эти дни [он] еще и подсудимый — за оскорбление ветерана», — сказал Песков.

16 февраля сторона обвинения потребовала приговорить Навального к штрафу в 950 тысяч рублей по делу о клевете на участника ВОВ Артеменко, снявшегося в агитационном ролике RT за поправки к Конституции.

Процесс продолжится 20 февраля, когда Навальный выступит с последним словом.

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