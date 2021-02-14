«Свободные новости» из Саратова по требованию Роскомнадзора удалили новость об акции с фонариками

Саратовское издание «Свободные новости» получило уведомление от Роскомнадзора с требованием удалить новость об акции сторонников Алексея Навального «Любовь сильнее страха». Роскомнадзор сообщил, что новость содержит призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Новость, вызвавшая претензии ведомства, была опубликована 9 февраля. В ней рассказывалось о посте в твиттере руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова, который анонсировал акцию 14 февраля. При этом в новости не раскрывалась суть акции и не было указано точное время и место ее проведения.

«Свободные новости» удалили новость с сайта. Редакция сообщила, что собирается обжаловать требование Роскомнадзора.

12 февраля уведомление Роскомнадзора получила «Медуза». Претензии ведомства вызвала статья под заголовком «Многие иронизировали над фонариками как новой формой протеста. Но только не российская власть. Она видит в этом козни НАТО и даже пугает терактами». Статья была посвящена реакции властей на акцию с фонариками — в частности, сюжетам федеральных телеканалов, которые подробно рассказывали о ней.

Уведомления Роскомнадзора с требованием удалить новости об акции также поступили в редакцию томского издания ТВ-2 и в «Открытые медиа».

Подробно об акциях 14 февраля

Акции 14 февраля в России. От фонариков до флэшмоба в поддержку ветеранов Следим, что происходит в этот день по всей стране

Подробно об акциях 14 февраля

Акции 14 февраля в России. От фонариков до флэшмоба в поддержку ветеранов Следим, что происходит в этот день по всей стране