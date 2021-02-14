Путин на встрече с главными редакторами СМИ прокомментировал акции в поддержку Навального. И традиционно не назвал его по имени

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами СМИ прокомментировал акции в поддержку Алексея Навального, прошедшие в России в январе-феврале.

По имени Алексея Навального Путин вновь не назвал, упоминая его лишь как «фигуранта». Президент РФ, в частности, заявил, что люди выходили на протесты «в том числе и не из-за этого фигуранта».

Протестные настроения президент РФ связал, в первую очередь, с ухудшением уровня жизни, усталостью людей, чем, по его мнению, «всякие противоборствующие силы» пытаются пользоваться и в Европе, и в США, «и у нас».

«Ведь и фигуранта этого тоже используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе и у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», — сказал Путин.

Президент РФ также заявил, что «наши оппоненты или потенциальные противники испокон веков, это всегда было со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории, в более отдаленной, в период подготовки и ведения Первой мировой войны, всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали».

«Использовали, конечно, не для их интересов, а для своих собственных. И здесь ничего нового мы не видим. Вообще не вижу я ничего нового. Амбиций много, энергии много. Желание заработать побольше денег, прорваться к власти очевидно. И все это просто самым активным образом используется. Для чего? Тоже очевидная вещь».

Встреча президента РФ с главными редакторами состоялась 10 февраля и была закрытой. 13 февраля в эфире «России 24» были показаны ее фрагменты, а на сайте «Вестей» опубликована расшифровка. В каком контексте на встрече обсуждались протесты, не уточняется.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России после того, как политик вернулся в Москву из Берлина, где лечился после покушения, и был задержан в аэропорту. На акциях было задержано рекордное число участников, возбуждено около 100 уголовных дел.