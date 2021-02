Главные роли в экранизации игры The Last of Us сыграют Педро Паскаль из «Мандалорца» и Белла Рэмси из «Игры престолов»

Главные роли в сериале по игре The Last of Us — контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли — сыграют Педро Паскаль и Белла Рэмси. Об этом сообщили Variety, Deadline и The Hollywood Reporter.

Сценарист и креативный директор обеих частей игры The Last of Us Нил Дракманн поприветствовал обоих актеров в команде проекта. Их участие также подтвердил режиссер пилотных эпизодов шоу Кантемир Балагов.

Педро Паскаль сыграл роль Дина Джарина в сериале «Мандалорец» и роль Оберина Мартелла в сериале «Игра престолов». Он также известен по сериалам «Родина» и «Нарко», фильму «Чудо-женщина: 1984».

Белла Рэмси наиболее известна ролью Лианны Мормонт из «Игры престолов».

Действие игры The Last of Us («Одни из нас») происходит в постапокалиптическом будущем. Контрабандист Джоэл путешествует по разрушенной Америке с девочкой-подростком Элли. Первая часть игры вышла в 2013 году, вторая — в 2020-м.

Сериал по The Last of Us снимает телеканал HBO. Шоураннером проекта выступит создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин, а первые эпизоды нескольких сезонов снимет Кантемир Балагов, режиссер драм «Дылда» и «Теснота».