Глава оргкомитета Олимпиады в Токио уйдет в отставку из-за сексистских высказываний

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио года Есиро Мори покинет свой пост на фоне критики из-за сексистских высказываний. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Инцидент, из-за которого 83-летний Мори будет вынужден покинуть должность, произошел 3 февраля на заседании оргкомитета. Во время обсуждения вопроса об увеличении числа женщин в этой структуре Мори заявил, что при большом количестве женщин совещания будут затягиваться. Он объяснил это тем, что у женщин есть склонность к соперничеству — если высказывается одна женщина, заявил Мори, все остальные тоже считают необходимым что-то сказать.

На следующий день Мори извинился за свои слова, но к тому времени в прессе и в интернете уже развернулась широкая кампания с требованием его отставки.

Новым главой оргкомитета, сообщают источники Reuters, станет мэр Олимпийской деревни, 84-летний Сабуро Кавабучи.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса она была перенесена на год. Теперь соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.