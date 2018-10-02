ЦЕРН приостановил работу с ученым из-за обвинений в сексизме. Тот заявил, что физику придумали и развивали мужчины

Администрация Европейской организации по ядерным исследованиям ( ) приостановила работу с профессором университета Пизы Алессандро Струмиа из-за его «неприемлемых высказываний». Сотрудничество с ним прекращено до окончания расследования.

На семинаре в Женеве, выступая преимущественно перед женщинами-физиками, Струмиа заявил, что «физику придумали и развивали мужчины». Он рассказал о своем исследовании, которое, по его мнению, доказывает, что в физике нет гендерной дискриминации в отношении женщин. «Однако правда не имеет значения, потому что она — часть политической борьбы, идущей извне», — сказал ученый.

Профессор заявил, что в начале научной карьеры женщин и мужчин цитируют одинаково, но со временем мужчины добиваются больших успехов. Он также представил серию графиков о том, что женщин нанимают на работу вместо мужчин, хотя их исследования цитируют реже всего. Он уверен, что высокая цитируемость говорит о более высоком качестве работ мужчин.

«Люди говорят, физика сексистская, физика расистская, — сказал Алессандро Струмиа журналистам. — Я сделал несколько простых проверок и выяснил, что это не так, что она сексистская по отношению к мужчинам, и просто сказал об этом».

Женщины-ученые отреагировали на выступление профессора в соцсетях, заявив о дискриминации, с которой они сталкивались во время работы. Доктор Джессика Уэйд из Имперского колледжа Лондона, которая присутствовала на семинаре, сказала BBC News, что в своем выступлении ученый опирался на идеи, «которые были давно дискредитированы». «Я не понимаю, как такая предусмотрительная организация, как ЦЕРН, которая делает так много, чтобы разнообразить исследования, могла пригласить его выступить перед молодыми людьми, только начинающими свою научную карьеру. Особенно учитывая, что его взгляды хорошо известны». Еще одна участница семинара, Лаура Кови, изучающая космологию в Геттингенском университете, подтвердила, что в прошлом Струмиа уже делал провокационные заявления.

I don't even have any rage left for the whole CERN sexism thing because, truth is, I'm not at all shocked or surprised knowing some of the attitudes of people I have met. It aint unique to any one scientific discipline. pic.twitter.com/liesg3G54K — Dr Sammie 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🌈 (@curexcomplex) October 1, 2018

It’s damned difficult to do great science when you’re always navigating the minefield of bias and disregard, the expectation that you must make the (psychological) tea; when asserting yourself makes you a bitch - even getting a word in without interruption can be a challenge — Jennifer L. Rohn (@JennyRohn) 1 октября 2018 г.

В 2015 году в сексизме обвинили британского биохимика Тима Ханта, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине 2001 года. На конференции по научной журналистике в Сеуле Хант пожаловался на трудности, которые возникают, когда в лаборатории вместе работают мужчины и женщины. «Давайте я вам расскажу о своих проблемах с девушками. Когда они в лаборатории, случаются три вещи: ты в них влюбляешься, они влюбляются в тебя, а когда ты начинаешь их критиковать, они плачут». Из-за последовавшей критики ученый ушел с должности почетного профессора Университетского колледжа Лондона.