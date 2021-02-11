ФАС завела дело на Tele2 из-за повышения тарифов для 12 миллионов абонентов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против мобильного оператора Tele2 из-за повышения стоимости услуг связи для абонентов, сообщает «Интерфакс».

По данным ФАС, с 1 января 2021 года услуги связи этого оператора для абонентов — физических лиц в среднем подорожали на 13%. Рост тарифов, считает антимонопольная служба, затронул 12 миллионов абонентов.

«Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей», — говорится в заявлении ФАС.

В Tele2 обосновали рост тарифов увеличением инвестиций в развитие сети на фоне роста трафика из-за пандемии COVID-19.

«Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей», — сообщил Tele2.

В Tele2 подчеркнули, что заранее предупредили ФАС о готовящихся изменениях тарифов и предоставили экономическое обоснование.

ФАС уже заводила дело против Tele2 летом 2020 года после того, как выдала оператору предупреждение об отмене необоснованного, по мнению службы, повышения тарифов. ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов, однако мобильный оператор с этим не согласился и оспорил предписание антимонопольной службы в суде. Разбирательства на момент написания этой новости еще не завершились.