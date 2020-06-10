ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала компании «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) предупреждение с требованием отменить повышение тарифов. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Как уточнили в ведомстве, с 12 мая Tele2 «повысила стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов».

В среднем услуги связи подорожали на 10%. Обоснований повышения тарифов оператор не предоставил, добавили в ФАС.

ФАС потребовала, чтобы Tele2 в течение 14 дней вернуло тарифы к уровню, установленному до 12 мая. Невыполнение предписания антимонопольной службы грозит штрафом до 500 тысяч рублей (статья 19.5 КоАП РФ).

О повышении платы по архивным тарифам Tele2 в начале мая сообщило издание Сontent review. В первую очередь рост стоимости услуг коснулся тех абонентов, кто пользуется тарифами с безлимитным интернетом.

Портал заметил, что информация о росте цен была «стыдливо зашита в информационное сообщение о продлении действия опции „Безлимитные мессенджеры“ для тех, кто сейчас в роуминге».