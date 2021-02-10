Российские картины «Дорогие товарищи!» и «Гунда» вошли в шорт-лист «Оскара»

Картина режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» попала в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Помимо российской ленты в список номинантов попали еще 14 работ, в том числе из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-дʼИвуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса.

Ранее фильм «Дорогие товарищи!», рассказывающий историю расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, получил специальный приз Венецианского кинофестиваля.

Еще одна российская картина — «Гунда» режиссера Виктора Косаковского — вышла в короткий список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».

Окончательный список номинантов на 93-ю премию американской киноакадемии будет объявлен 15 марта. Церемония вручения наград состоится 25 апреля.