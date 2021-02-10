Генпрокуратура предложила заочно штрафовать организаторов несогласованных акций, находящихся за рубежом

Генеральная прокуратура России предложила разработать механизмы, которые позволят привлекать к административной ответственности организаторов несанкционированных акций протеста, которые находятся за границей. Об этом во время выступления в Госдуме заявил представитель ведомства Алексей Жафяров.

По его словам, сейчас невозможно привлечь к ответственности организаторов акций, «которые сидят за границей». «Можно продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме», — приводит слова Жафярова ТАСС.

Кроме того, представитель Генпрокуратуры предложил подумать о финансовом наказании для интернет-площадок, где подростки публикуют призывы о несанкционированных акциях.

10 февраля следствие объявило в межгосударственный розыск главу региональных штабов политика Алексея Навального Леонида Волкова. В отношении него расследуют уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции. По версии следствия, Волков призывал подростков участвовать в несанкционированной акции протеста «Свободу Навальному!», прошедшей 23 января.

Новость дополняется