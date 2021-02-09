VTimes: «Яндекс» планирует запустить сервис безналичной оплаты Yandex Pay

Компания «Яндекс» собирается запустить собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay, сообщает VTimes, ссылаясь на документы компании с условиями использования сервиса.

По данным издания, пользователи смогут добавлять в Yandex Pay данные своих банковских карт, после чего совершать с помощью сервиса безналичные платежи. Кроме того, сервис будет доступен на страницах «Яндекса».

Представитель «Яндекса» не ответил на вопрос о создании Yandex Pay, но сказал, что в компании разрабатывают новые технологии и сервисы для удобной и безопасной онлайн-оплаты на сервисах «Яндекса». Компания планирует рассказать о своих разработках позднее.

В июле 2020 года Сбербанк выкупил у «Яндекса» его долю в проекте «Яндекс.Деньги» и стал его единственным владельцем. Уже в августе «Яндекс» подал заявки на регистрацию 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах, среди которых, в частности, был «ЯБанк».

В сентябре стало известно, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке банка «Тинькофф», но в октябре они прекратились. Спустя месяц управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян сказал в интервью РБК, что «нам очевидно, что нам нужно иметь банковскую лицензию».